Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Van'dan tek bir isim yer aldı.

Resmiyette doğum yeri Ankara olan Hakan Fidan, aslen Van Ercişlidir. MİT'teki görevi nedeniyle resmiyette Ankara doğumlu görünen Fidan'ın baba tarafı Vanlıdır.

Hakan Fidan, yeni kabinede Van'ı temsil edecek tek isim oldu.

GÖREVE HIZLI BAŞLADI

Seçim sürecinin ardından yeniden görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın da eşlik etti.

Toplantıda bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusu masaya yatırıldı.

NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk icraatı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek oldu.

İkilinin tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

1968 yılında doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu.

Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi.

University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Hakan Fidan'ın master tezi, "Dış Politikada İstihbaratın Rolü", doktora tezi ise, "Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü" konusunda oldu. Aynı zamanda da 2001 -2003 yılları arasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında (Tika) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı.

Dönemin Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na bölgesel temaslarda eşlik etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pek çok yurtdışı gezisine ve yabancı devlet adamları ile görüşmelerine katıldı.

Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkması üzerine bir ara Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için de adı geçti.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütürken 2008 yılı Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğini kapsamında; Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü.

8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana, MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken, Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu.

MİT Müsteşarlığı'na kuruluşundan 1992 yılına kadar korgeneral rütbeli subaylar getiriliyordu. MİT Müsteşarlığı'na getirilen

Sönmez Köksal'dan sonra dışarıdan teşkilatın başına gelen ikinci isim Hakan Fidan oldu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde Müsteşarlık görevinden istifa etti. Yerine vekaleten İsmail Hakkı Musa atandı. 9 Mart 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Hakan Fidan, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir.

WanHaber / Mehmet Salih Giyci