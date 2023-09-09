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Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan kredi kartı kullanımının yeniden düzenlenmesine dair ifadenin ardından bankalar harekete geçti.

LİMİTLER DÜŞÜRÜLÜYOR, LİMİT ARTIRILMA SÜRECİ ZORLAŞIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce olduğu gibi bankalar tarafından artırılan ya da müşterilerin talebi üzerine basit bir şekilde gerçekleştirilen limit artırma işlemleri zorlaştırıldı.

Son dönemlerde limit artırımı talep edilen müşterilerin gelir durumlarının daha dikkatli incelendiği öğrenilirken, özellikle yabancı şirketlerde döviz üzerinden çalışan, yüksek gelirli kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi istenmeye başlandı.

Bazı bankalar, şirketlerden gelen gelir belgelerinin yabancı dilde olması halinde, yeminli tercümandan çeviri talep ediyor ve ancak bundan sonra limit artırımı talebi değerlendiriliyor.

AYLIK GELİR MİKTARINA BİLE ULAŞAMAYACAK

Daha önce, kullancıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı.

Buna karşın son dönemde bazı kredi kartlarında, tüm kartlar toplamında aylık gelir miktarına bile ulaşmayacak şekilde limit belirlendiği öğrenildi. Tüketicilerin, aylık gelirlerinin altında, bazı durumlarda gelirlerinin yarısı kadar belirlenen kullanım limitleri için yine bankalarıyla temasa geçip limit artırma başvurusunda bulunması gerekiyor.

SANAL KART ALTERNATİFİ

Alışverişlerinde kredi kartı limiti engeline takılan vatandaşlar ise alternatif çözümlere yöneliyor. Özellikle cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya gibi alışverişlerini kredi kartı limitleri nedeniyle tamamlayamayan müşterilere, sanal kart alternatifi sunuluyor. İnternet bankacılığı üzerinden de başvurulabilen sanal kartlarda limiti müşterinin kendisi belirliyor.

TAKSİT SINIRLAMASI BANKASINA GÖRE

Kredi kartlarında son dönemlerde tartışılan bir diğer konu da bazı yurtdışı harcamalarına getirilen taksit sınırlaması oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK); havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara krediyle kartıyla taksitli ödeme yapılamayacağını bildirmişti.

Daha sonra karardan KKTC muaf tutulmuş; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile harcamalarda taksit uygulaması KKTC özelinde devam etmişti. Ancak bazı bankaların özellikle havayollarıyla ilgili kredi kartı harcamalarında taksit uygulamaya devam ettiği, KKTC dışındaki ülkeler için yurtdışına uçak bileti alan müşterilerine faizsiz 4 aya kadar taksit gibi imkanları sunmaya devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:süperhaber