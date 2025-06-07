Artı Değer Van Spor FK, bir hayali gerçeğe dönüştürdü. 25 yıl aradan sonra gelen bu tarihi şampiyonluk, Van’da büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. AK Parti Van İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, tarihi karşılaşma ve şampiyonluk süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wanhaber’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Kuşan, Artı Değer Van Spor FK’nin Batman Petrolspor A.Ş. ile oynadığı karşılaşmanın sadece bir futbol maçı olmadığını, aynı zamanda dostluk, centilmenlik ve sporun birleştirici gücünün sahaya yansıdığı özel bir atmosfer olduğunu belirtti.

Kuşan, “Kayseri’de oynadığımız final maçında gerçek bir taraftar ruhu vardı. Her iki takım da sahada saygılı bir şekilde mücadele etti. Tribünlerde karşılıklı alkışlar, gülümsemeler vardı. Bence olması gereken budur. Kardeşlik çerçevesinde böyle oynanmalı futbol, böyle desteklenmeli.” dedi.

“TARİH TEKERRÜR ETTİ”

Artı Değer Van Spor FK’nin 25 yıl önce yine Batman ekibini yenerek Süper Lig’e yükseldiğini hatırlatan Kuşan, bu yıl da aynı senaryonun yaşanmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kuşan; “Çok şükür, bu kez de bize nasip oldu şampiyonluk. Van’ın buna gerçekten ihtiyacı vardı. Bu şehir büyük bir şehir, kendini sürekli geliştiren bir şehir. Taraftarlarımız yıllardır bu hasreti içlerinde taşıyorlardı.” diye konuştu.

“VAN İÇİN TEK YÜREK OLDUK”

Şampiyonluğun sadece sportif bir başarı değil, Van halkının ortak duygularla kenetlendiği bir zafer olduğunu vurgulayan Kuşan, “Final karşılaşmasında çok duygulandım. Orada ideoloji yoktu, siyaset yoktu. Van için tek yürek olmuş bir halk vardı. Bu kenetlenmeyle bu başarı geldi. İnşallah daha güzel yerlere ulaşmak da nasip olur.” sözlerine yer verdi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE MİNNETTARIZ”

Artı Değer Van Spor FK’nin başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Kuşan, “Başta Başkan Erol Temel, Teknik Direktör Murat Yıldırım, kulüp yönetimi olmak üzere tüm futbolculara şükranlarımı sunuyorum. Van Valisi Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu her daim desteklerini sundular. Teknik kadro, Vanspor’a gönül vermiş taraftarlarımıza ve basın mensuplarına çok teşekkür ederiz. Vanspor’un şampiyonluğu, sadece Van’a değil, tüm bölgeye moral verdi. 1. Lig yolculuğu başlarken, taraftarlar artık yeni hedeflere odaklanmış durumda.” İfadelerini kullandı.