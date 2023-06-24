Yasemin Adar, Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.

YASEMİN ADAR KİMDİR?

1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı, lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi.

Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011’de Balıkesir Gençlik Spor Kulubü'nde profesyonel güreşe başladı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde’nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu.

Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.

2018 yılında ENKA Spor'a transfer olan sporcu Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya aldı.

2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarı finalde dizi sakat olan rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth’in sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirten Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması ile ödüllendirildi.

2018 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü, Olimpiyat tarihinin altın madalya kazanan ilk Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel’in de katıldığı törenle aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde altın madalyaya Yasemin Adar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanmıştır.

Adar, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.