WanHaber - Ramazan Çetin

Van genelinde toplu ulaşım faaliyetinde bulunan H, M, V, T, S plakalı araçlar geçtiğimiz günlerde zam talebinde bulunmuş ve bu talep UKOME toplantısında karara bağlanmıştı. Van genelinde yüzde 25'lik bir artış kararı UKOME toplantısında alınmıştı ve Van Valiliği'nin imzasına gönderilmişti.

UKOME'de alınan zam kararı Van Valiliği tarafından onaylanırken, yarından itibaren geçerli olmak üzere kent genelinde ulaşıma yüzde 25 zam yapıldı.

Yeni zam ile beraber Van'daki ulaşım fiyatları:

Şehir içi tam bilet: 7.5 TL

Şehir içi öğrenci: 6 TL

Kampüs tam bilet: 9 TL

Kampüs öğrenci ücreti: 7.5 TL

Kampüs içi ulaşım ücreti: 2.5 TL