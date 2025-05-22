Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala maç kadroları netleşti.
Artı Değer Van Spor FK sahaya: Abdulsamed Damlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek, Okan Eken ilk 11’i ile çıkacak.
Temsilcimizin yedek kadrosunda ise; Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Massıs Gülük, Serkan Odabaşoğlu,Onur Özcan, Hasan Bilal, Ayberk Kaygısız, Medeni Bingöl, Samed Ali Kaya görev bekleyecek.
Çimentaş Elazığspor’un sahaya çıkaracağı ilk 11 ise şu şekilde olacak: Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Berşan Yavuzay, Muhammet Ömer Çakı, Mikail Koçak, Maksut Taşkıran, Yağızcan Erdem, Yusuf Mert Tunç, Kerim Frei, Fuat Bavuk.
Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Mücahit Çıra, Yusuf Ayaz, Ali Keten, Umut Uzun, Hasan Ekici, Kerem Şenyüz, Mehmet Ablay, Efe Tatlı, Efe Baran Üzüm, Serhat Genç oturacak.