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Wanhaber / Haber Merkezi

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, yaptığı yazılı açıklamada Van’ın henüz deprem, sel ve çığ gibi afetlere yeterince dirençli bir kent olmadığını dile getirdi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, Van’ın, yeni cazibe merkezleri inşa etmek suretiyle genişletilmemesi durumunda yirmi yıl içerisinde altyapı, ulaşım, sağlık, erişim ve daha birçok konuda ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalınabileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNÜŞ’TEN UYARILAR!

Görünüş, yaptığı açıklamada; “Hızla artan nüfusa bağlı olarak, trafik ve insan yoğunluğunun sadece birkaç caddede toplandığı kentimizi, mevcut bazı cazibe merkezlerini taşımak veya yeni cazibe merkezleri inşa etmek suretiyle genişletmediğimiz takdirde, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde altyapı, ulaşım, sağlık, erişim ve daha birçok konuda ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz.

Öte yandan, gün yüzüne çıkarılmış ve korunmaya alınmamış tarihi ve kültürel onlarca değerimizi bir an evvel restore edip turizme açmazsak; Kalecik dikili taşları, Yonca Tepe ve Zernaki Tepe gibi birçok Urartu mirasının bundan birkaç yıl sonra, bilinçsiz insanlar tarafından birer moloz yığınına döndürülmesini seyretmek durumunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

“VAN’IN 50 YILLIK GELECEĞİ PLANLANMALI”

Van’ın en az 50 yıllık geleceğinin bugünden planlanmasıve güvence altına alınması gerektiğine vurgu yapan Görünüş; “Ben Van’ın en az 50 yıllık geleceğinin bugünden planlanmasının ve güvence altına alınmasının gerekliliğine ve bunun da ancak ve mutlak suretle teknik donanım, bilgi, birikim, deneyim ve öngörü kabiliyeti ile mümkün olacağına inandığım için aday oldum” diye kaydetti.

“BELEDİYE BAŞKANI OLURSAM…”

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda yapacağı çalışmaları maddeler halinde şu şekilde sıraladı;

“1- Özellikle İpekyolu, Tuşba, Erciş, Edremit, Gürpınar ve Başkale gibi sel hadisesinin yoğun yaşandığı ilçelerimiz öncelikli olmak üzere, diğer tüm ilçelerimiz dâhil kentin tamamında bulunan cadde ve sokakların yağmur ve pis su hatlarını yeniden projelendireceğim. Çapı yetersiz hatları güçlendirecek, drenaj hat ve güzergâhlarını taşkın debilere göre yeniden tasarlayacak, derelerin ıslahını yapacak ve bu teknik çalışmalar sonucunda, bir daha sel hadisesi meydana gelmesinin önüne mutlak suretle geçeceğim.

1- Kent genelinde kuraklıkla etkin mücadele başlatacağım. Tüm baraj ve göletlerdeki yüzeysel buharlaşmayı teknolojik önlemlerle minimuma düşürecek ve hayati öneme sahip bu alanların kuruyup yok olmasına engel olacağım.

2- Su çekmek için açılan yeraltı su sondajlarını yer altı suyu besleme istasyonlarına çevirecek, yer altı su seviyesini yükseltmek için yağışlı günlerde gelecek sularla yeraltı suyunu besleyecek ve gelecekte en kötü günlerde kullanılmak üzere, tüm kente yetecek büyük bir yeraltı doğal su deposu inşa edeceğim.

3- Yakın zamanda kaçınılmaz bir gerçek olan içme suyu krizinden kenti en az zararla korumak için, bugünden tüm önlemleri alacak, su israfının önüne geçecek gerekli tüm çalışmaları başlatacak ve bu anlamda kentin geleceğini çok uzun yıllar güvence altına alacağım.

4- Şiddetli kuraklık yaşayan kentimizdeki en önemli değerlerimizden olan Van Gölü için özel önlemler alacağım. Tamamen bilimsel yöntemlerle çözüm üretilmesi gereken bu hassas konuda, ulusal ve uluslararası bilim mecralarıyla yüksek işbirliği protokolleri imzalayacağım. Van Gölü’nü en az zararla korumak için, Belediye olarak gerekli tüm çabayı sarf edeceğim.

5- Bahçesaray, Gürpınar, Çatak ve Başkale güzergâhları başta olmak üzere, çığ hadisesinin sıklıkla meydana geldiği kentin tüm bağlantı yollarında teknik çalışma başlatacağım. Bu yollarda bulunan tüm çığ noktalarını tespit ederek, buralara çığ önleme sistemleri kuracağım ve bu anlamda kent genelinde tam güvenlikli bir ulaşım sağlayacağım.

6- Kentin gelecek en az 20 yılını kapsayacak bir Ulaşım Master planı hazırlatacağım. Bu planda yer alacak açık ve kapalı otoparklardan, şehir içi hafif raylı sistemler ve yapay zekâ kavşak sistemlerine kadar gerekli tüm çalışmaları tamamlayarak, kentin şehir içi ulaşım sorununu mutlak suretle çözeceğim.

7- Kentteki tüm biyolojik ve endüstriyel tesislerin koku, ses, kimyasal atık ve görüntü kirliliğine sebep olan olumsuzluklarını tespit edecek, bu olumsuzlukları teknolojik imkânlar ve teknik yöntemlerle ortadan kaldıracak ve böylelikle halkın yaşam kalitesini üst seviyelere taşıyacağım.

8- Van’ı depreme dirençli bir kent haline getirmek için bugünden tüm önlemleri alacak, hiçbir mağduriyet yaratmamak kaydıyla kentteki depreme dayanıksız tüm yapıları tespit edecek, bu yapıları derhal boşalttıracak, ivedilikle yıktıracak ve yapılacak yeni ve güvenli yapılar için vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayacağım.

9- Tarım ve hayvancılığı canlandırmak için hibe programları ile kente büyük miktarlarda kaynak aktarılmasını sağlayacak, çiftçilerin üretim seviyesini en üst noktalara taşımak için belediye olarak gerekli tüm işbirliği sağlayacak, hazırı tüketme olgusunu yıkacak ve oluşturacağım ürettiğini tüketme olgusu ile kente farklı bir ivme kazandıracağım.

10- Van Organize Sanayi Bölgesine daha fazla fabrika yapılması ve buna bağlı daha fazla istihdam sağlanması için özellikle İran gibi komşu ülkelerle diyalogları üst seviyelere çıkaracağım. Belediye olarak kentimize fabrika kurmak isteyen yabancı yatırımcılar için danışmanlık ve uygulama hizmeti verecek ve bu şekilde kentimizin ihtiyacı olacak ikinci Organize Sanayi Bölgesinin temellerini bugünden atmış olacağım.

11- Vanspor F.K. gibi kentin prestijine büyük katkı sunan önemli değerlere tam destek sağlayacak, bu değerleri koruma altına alacak ve bu şekilde kentimizi prestij anlamında en üst seviyelere çıkarmak adına, önemli roller üstleneceğim.

12- Havayolu ve doğalgaz şirketleri gibi kentin geneline hizmet veren özel işletmeler ile halk arasında köprü görevi görecek ve yaşanabilecek tüm mağduriyetlerin giderilmesinde etkin rol oynayacağım.”

“DAHA DONANIMLI BİR ADAY BAŞVURURSA ADAYLIKTAN VAZGEÇERİM”

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, daha teknik, daha yetenekli, daha donanımlı bir adayın başvurması durumunda adaylıktan çekileceğini vurgulayarak; “Kentin tüm bu sorunlarına kısa sürede çözüm üretebilecek,

Van’ın gelecek en az 50 yılını bugünden planlayarak güvence altına alabilecek, daha teknik, daha yetenekli, bilgi ve birikim bakımından daha donanımlı bir adayın başvurması durumunda, kentin geleceği ve yarınlarımız için adaylıktan vazgeçerek, kendisini açık bir şekilde destekleyeceğimden ve bundan büyük mutluluk duyacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Hangi siyasi partiden olursa olsun, aday olacakların bu erdemli yaklaşımla hareket edeceğini ümit ediyor, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir ‘Yeşilkent’ için kentin tamamının desteğini bekliyor, halkımıza sağlıklı ve güzel yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.