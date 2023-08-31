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Hakem heyetinden memur ve memur emeklisi için 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam kararı çıktı.

"REFAH YAPI ALAMADIK"

Karar sonrası açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon farkı toplu sözleşme kazanımıdır, müjde gibi ifade edilemez. Refah payı alamadık. Toplu sözleşme sistemetiğinde hakem kurulu farkı beklenti doğurmuyor. Üzerine anlaştığımız konularda bir tartışma alanı yaratılmadı.

Engellilerin kamu konutlarından yaralanma süresi 5 yıldan 6 yıla çıktı. En düşük devlet memuru maaşının 20 bin 350 TL'de kaldığını belirtmiştik.

Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında en düşün aylık 30 bin TL'ye gelecek. Heyette toplu sözleşme süreci boş geçirilmiş bir yaklaşım söz konusu. Zamda yüzde 33'ün üzerini konuşmalıydık." dedi.

HABER7