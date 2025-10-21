Van kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kısa süreli yağışlar sonrası birçok cadde ve sokakta küçük göletler oluştu.

Her yağış sonrası Van’da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, altyapı eksiklikleri bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Yağmur tahliye kanallarının olmaması veya yetersiz kalması kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına neden oluyor.

Yıllardır her kuvvetli yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığı kentte, zaman zaman iş yerleri ve evleri de su basıyor.

YAYALAR ZORLUK ÇEKTİ

Bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından da altyapı yetersizliği nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Yağışla birlikte kent merkezinde trafik yoğunluğu oluştu.