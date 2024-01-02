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Van’ın bir büyükşehir olarak ne denli geliştiği Van halkı arasında daima tartışma konusu. Van, büyükşehir olmanın handikaplarını mı yaşıyor yoksa artılarını mı? İşte tüm bu tartışmaların gölgesinde Van halkından aldığımız sayısız yanıtı derledik.

EN ÇOK İŞSİZLİKTEN YAKINILDI

WanHaber okuyucuları Van’ın sorunlarıyla ilgili; işsizlikten trafiğe, yoksulluktan altyapı yetersizliğine kadar pek çok farklı yanıt verdi.

İşsizlik tüm bu sorunlar arasında en çok ön plana çıkan sorun oldu. İşsizliğin yanında getirdiği zincir sorunlar ise kentten göçen genç nüfusun gittikçe artış göstermesi, işveren ve işçi arasında yapılan sözlü beyanların İş Kanunu’nun da belirtilen asgari hakların altında kalması ve sigortasız işçi çalıştırmak gibi sorunlar dillendirildi.

ALT VE ÜST YAPI SORUNLARI, TRAFİK…

Trafik, kentin sorunlarına dair en çok verilen yanıtlar arasında yer aldı. Kentin Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan gibi büyük caddelerinde sağlı sollu park halinde araçların bulunması, trafik ışıklarının düzensizliği, genel trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunların yanı sıra toplu taşımanın hem yetersiz hem de pahalı olması ön plana çıktı. Ayrıca toplu taşıma güzergâhları ve bazı sürücülerin nezaketten yoksun tavırları da eleştirilerin odağı oldu. Ayrıca kentte bisiklet yollarının artırılması gerektiği de yorumlar arasında yer aldı.

VASKİ FATURALARI

Van, Türkiye’nin en pahalı suyunu tüketen illeri arasında yer alıyor. VASKİ tarafından kesilen su faturaları dudak uçuklatıyor. Ülkenin en pahalı su şebekelerinden birini kullanan Van halkı artık kesilen faturalara sosyal medya üzerinden eleştiri yağdırıyor. Şebeke suyunun hem yoğun kireçli, hem de pahalı oluşu vatandaşın tepkisini çekiyor fakat VASKİ fiyat indirimi konusunda adım atmıyor. Bu durum, yapılan yorumlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

HİZMETLER KONUSU

Vatandaşlar, kamu kurumlarının birçoğunun yeterli hizmet vermediğini düşünüyor. Sorulan soruya yanıt veren birçok vatandaş, uzun süren yol çalışmaları, çöpler ve temizlenmeyen sokaklar, denetimsizlik, kaldırımların yetersizliği gibi sorunlara işaret ediyor. Ayrıca kamu kurumlarında halihazırda çalışan kimi personelin, vatandaşa karşı uygunsuz ve kaba tutumu da sorulara verilen yanıtlar arasında yer alıyor.

Vatandaşların sıkça şikayetçi olduğu konulardan birisi de kaldırım işgalleri oldu. Bu konuda serzenişini dile getiren vatandaşlar, kimi noktalarda kaldırımlarda yürümenin güçlüğüne değindi.

VAN’DA YEŞİL ALAN EKSİKLİĞİ

Vatandaşlar yeşil alan konusuna ilişkin de dert yanıyor. Vanlılar şunları dile getiriyor; “Gölü ve eşsiz doğasıyla Vanlılara güzel bir yaşam imkanı sunan Van’ın tüm bu güzelliklerinin üzeri örtülüyor. Gittikçe betonarme bir hal alan şehir silueti, özellikle şehrin merkezinde yaşayan Vanlılar için oldukça üzücü. Yapılan parklar hem sayıca hem de işlevsellik açısından yetersiz. Son yapılan şehir meydanı ise neredeyse tamamen beton ve taşla kaplı olması sebebiyle beklentileri karşılamıyor.”

EĞİTİM KALİTESİ

Vatandaşlar, kentin eğitimine ilişkin de özetle şunları söylüyor;

“Eğitimin kalitesi her yıl artıyor olsa da özellikle ilköğretimde sınıfların kalabalık olması eğitimin niteliğini düşürüyor. Öğretmenler ellerinden geleni yapsa da kalabalık sınıf ve okullar velileri özel ders ve dershane gibi alternatiflere yönlendiriyor. Haliyle ‘parasız eğitim’ kavramı önemini yitiriyor.”

Ayrıca kantinlerde satılan yiyeceklerin hem kalitesiz hem de pahalı oluşu vatandaşın yakındığı sorunlar arasında. Tüm bunların yanında çocukların okul dışında vakit geçirebilecekleri nitelikli bir tesis ve aktivite alanı yok denecek kadar az.

OTOGAR VE STADYUM

Vanlıların, sorulan sorulara verdiği yanıtlar arasında modern otogar ve stadyum talebi de göze çarpıyor. Van’a yakışır bir otogar isteğini dile getiren vatandaşlar, büyükşehir olan kente modern bir de stadyum yapılması gerektiğini dillendiriyor.

ÇEVREYOLU

Van’da yıllardır tamamlanamayan çevreyolu, vatandaşlar tarafından da sıkça eleştirilerin odağına alınıyor. Kentteki trafik meselesinin mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, çevreyolunun da bu sorunun bir parçası olduğu görüşünü ileri sürerek, biran önce tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar ayrıca, trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı bölgelere mutlaka köprülü kavşaklar yapılmasını öneriyor.