Teklifin tümü üzerinde görüşmelerin öncesinde, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve "temel kanun" olarak görüşülmesine karşı olduklarını belirterek, usul tartışması açılmasını istedi.

Usul tartışması üzerine milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, teklifin komisyon aşamasında Anayasa'ya aykırılık önergesinin görüşüldüğünü ve komisyon tarafından önergenin reddedildiğini söyledi.

Buldan, "TBMM'nin geçmiş uygulamalarına bakıldığında temel kanun yönteminin bir tür özel yasama yöntemi olarak sıklıkla kullanılan bir usul olduğu, kanunların görüşülmesine dair farklı bir usul olarak benimsendiği görülmektedir. 9-10 maddelik kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğü birçok örnek mevcuttur." dedi.

Genel Kurul'da daha sonra, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Teklifin tümü üzerinde konuşan, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, teklifte vatandaşın faydasına olan tek bir madde olmadığını savundu.

Kısacık, teklifle vergi yükünün vatandaşın sırtına yüklendiğini ileri sürerek, "Maliye, artık şu pozisyona düşmüş, 'ben vatandaştan nasıl daha fazla tahsil ederim?' 'Ne tahsil ederim, vatandaştan ne vergi, harç, ceza alırım?' tamamen bunun derdine düşmüş. Şu görüştüğümüz kanun teklifinde araç alım satımında harç alınmasında, mesken kiralanmasında istisnanın kaldırılması, sosyal güvenlikte istihdam özendirici bazı indirim ve istisnanın kaldırılması başta olmak üzere yaşam yükünü ve maliyetini artıran düzenlemeler var." diye konuştu.

"Hani enflasyonla mücadele ediyorduk?" ifadesini kullanan Kısacık, herkesten fedakarlık istendiğini ancak kamunun hiçbir şeyden fedakarlık yapmadığını savundu.

Kısacık, enflasyonla mücadelenin hükümetin umurunda olmadığını ileri sürdü.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, eğitim giderlerinin ücretlilerden de düşürülmesi yönünde vatandaşların beklentisi olduğunu söyledi.

Düzenleme ile konut kredilerindeki faizin gider olarak gösterilmesi düzenlemesine son verileceğini söyleyen Usta, konut alandan vergi istisnası yapılmazken, iş yeri alanların bu istisnayı kullanacağını belirtti.

Yüzde 4'lük tapu harcının yüksek olduğunu anlatan Usta, "Burada yapılması gereken yüzde 4'lük tapu harcının düşürülmesi. Bu kadar yüksek vergiye karşı direncin artacağını da görmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bazı iş kollarında yıllık harç alınması düzenlemesini de eleştiren Usta, "Kümesteki tavukların sayısını artırmak yerine kümesteki tavuklara yükleniyoruz. Emekli polis memuru emlakçılık yapıyor, buna şimdi ek yük getiriyoruz. Bu düzenleme kayıt dışılığı getirecek. Döviz büfelerinde gördük bunu. 5 bin tane kayıtsız büfesi var. Kayıtlının 5 katı büfe açılıyor." diye konuştu.

Usta, dernek ve vakıfların elde ettiği gelirlerin vergiden muaf olmasını eleştirerek, "Dernek ve vakıflar zaten güçlü bir şekilde denetlenmiyor. Ticari faaliyetleri varsa vergilendirilsin." dedi.

TBMM Başkanvekili Buldan, Usta'nın konuşmasının ardından birleşime ara verdi. Buldan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 25 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.