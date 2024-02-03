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SSK ve Bağkur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarları ödenmeye başlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; SSK’lı emekliler maaş farklarını 6 Şubat’ta (Salı), Bağkurlu emekliler ise maaş farklarını 7 Şubat’ta (Çarşamba) alacak.

SSK ve Bağkur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı oranı olan yüzde 37,57 zam almış ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zamlarını yüzde 49,25’e çıkarmıştı. Yapılacak olan bu ödeme yılın ilk ayında maaş alan SSK ve Bağkur emeklilerine ikinci yapılan zam farkı olan yüzde 11,68’lik oranı içeriyor.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Emeklilere yapılan zam oranları ile ilgili düzenlemenin yayınlanması ile birlikte de emeklilerin aylık farklarını alacağı tarih açıklandı.

Ödemeler PTT ve bankalardan alınabilecek

Emekliler, fark ödemelerini gelir ya da aylık aldığı banka ve PTT şubelerinden tahsil edebilecekler.

Vedat Işıkhan açıkladı

Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, ödeme tarihlerini şöyle açıkladı:

Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25’te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete’de yayınlandı. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta Bağkur emeklilerimiz için 7 Şubat’ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz.

"Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya'dan yayınladığı mesajı ise şöyle:

Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.

Ödemeler;

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.