Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunduğu Adıyaman’da yaptığı toplantı ve açıklamaların ardından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan konteyner kente geçti.

Depremzedelerin sorunlarını dinledi

Burada incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, depremzedelerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Tek tek not aldırdı

Depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldıran Bakan Işıkhan, daha sonra Adıyaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçti.

Çalışmalar hakkında bilgi de aldı

Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Işıkhan, daha sonra Adıyaman İŞKUR Müdürlüğüne geçerek buradaki çalışanlarla tek tek sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İHA