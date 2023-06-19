Vatandaşın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı merak edilirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kapsamda çalışmalarına başladı.

Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası ilk açıklamayı Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar yaptı.

Ağar, işveren ya da hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini açıkladı.

"Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi"

Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Gün içerisinde yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından gerçekleşen görüşme sonrası konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ENSONHABER