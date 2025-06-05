Kurbanlıklarını pazara getiren besiciler ve vatandaşlar pazarın bakımsızlığı, kirliliği ve pazar önündeki düzensizlikten dert yandı.

Vatandaşlar, pazarın Van’a yakışmadığını, üstü kapalı olmadığı için güneşten çok etkilendiklerini, bu duruma el atılmasını istediklerini söyledi.

“GÜNEŞTEN ÇOK ETKİLENİYORUZ”

Hayvan ticareti yapan Emin Aslan, “Uzun yıllardır hayvan pazarında al-sat ticareti yapıyoruz. Hayvan pazarımız çok bakımsız. Burası yıkanmadığı için çok kirli. Dışardan hayvan bakmaya gelen insanlar da çok rahatsız oluyor bu durumdan. Ayrıca üstü kapalı olmadığı için güneşten de çok etkileniyoruz. Hayvan pazarının önünde de bir düzensizlik var. Yoğun trafik oluşuyor. Yetkililerden ricamız bu duruma bir çözüm bulsunlar.” dedi.

“HAYVAN PAZARI VAN’A YAKIŞMIYOR”

Besici Habip Turgut, “10 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvan pazarımızın durumu maalesef kötü. Buraların yıkanması gerekiyor. Alanda çok kötü koku var. Çevre temizliği yok. Doğru düzgün lavabo yok. İnsanlar ihtiyaçlarını gideremiyor. Bununla beraber üstü açık olduğu için güneşten de çok etkileniyoruz. Van’a yakışmıyor böyle bir pazar yeri.” sözlerine yer verdi.

“HAYVAN PAZARI YETERSİZ”

İzzetin Işık ise, “Hayvan pazar alanımız çok kötü. Hayvan sayısı bakımından böyle potansiyeli olan bir il için bu alan yetersiz ve kötü. Çevre kirliliği söz konusu. Özellikle güneş bizleri çok etkiliyor. Yetkililerimizin bu durumu görmesini ve çözüm bulmasını bekliyoruz.” dedi.