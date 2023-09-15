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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü, su kesintisine gideceğini duyurdu.

VASKİ, bugün saat 10:30-23:30 saatleri arasında Sıhke TOKİ, Bostaniçi, Beyüzümü, Yalımerez, Kıratlı, Hamurkesen ve Kavuncu Mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Bostanici Mahallesi Kurtuluş Caddesi Samancılar Mevkiinde bulunan 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Bostaniçi, Beyüzümü, Yalimerez, Kıratlı, Hamurkesen ve Kavuncu Mahallelerinde 15 Eylül 2023 Cuma (Bugün) saat 10:30 - 23:30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır" denildi.