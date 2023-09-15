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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 7 üniversiteye rektör atandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Atama ve görevden alma kararları

Çeşitli bakanlıklar ve genel müdürlüklerde yapılan atamalar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliklerine Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Cenk İleri görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Halil Erdoğan görevden alındı, yerine Tayfun Çelik görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Ali Karagöz, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Emir Hasan Arslantaş getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse oldu.AA