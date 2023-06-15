Wanhaber / Ramazan Çetin

213 mevsimlik işçi alımı yapacak olan VASKİ, başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden alıyor.

Başvurular internet üzerinden alınırken, çalıştırılacak olan personeller de kura ile belirlenecek.

213 mevsimlik işçi için, başvurular bugün saat 17.00’de sona erecek. İşe talipli olanların şartları sağlamaları durumunda bugün 17.00’ye kadar başvurusunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

VASKİ Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 139 adet Genel Beden İşçisi, 6 adet Engelli Genel Beden İşçisi, 56 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli ile 12 adet Şoför (Yük Taşıma) alınacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak alımlarda, kura usulü uygulanacak. Başvurular kariyer.vaski.gov.tr internet üzerinden alınıyor.

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekiyor.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5. Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13. Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Askerlik Durum Belgesi

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi



SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ MÜRACAAT KOŞULLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1983 - 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az lise mezunu olmak,

4. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5. Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak.

11. 5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı ve Sertifikasına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

12. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise)

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

7. Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüz) ( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Yaka Kartı bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)



ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az yüzde 40 en çok yüzde 60 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

4. Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer almamalı.

5. En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

8. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

10. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13. Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.



ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

6. Engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurul Raporu



ŞOFÖR (YÜK TAŞIMA) MÜRACAAT KOŞULLARI



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5. Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11. En az 24 aylık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

12. E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet alış tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

13. SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

14. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

15. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

16. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

17. Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.



ŞOFÖR (YÜK TAŞIMA) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Askerlik Durum Belgesi

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

7. E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet

8. SRC-3 veya SRC-4 Belgesi.

9. Geçerli Psikoteknik Belgesi.