VANTSO Yönetim Kurulu, kent turizmi ve fiyat politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada; “Şehrimizi her yıl artan sayıları ile ziyaret eden komşumuz İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları, 2018 yılında ülkemizi en fazla ziyaret edilen 4’üncü ülke konumuna getirmiştir. Her geçen gün sayısı artan İranlı turistlerin sadece geçen sene Kapıköy Sınır Kapısı’ndan şehrimize girişi yaklaşık 600 bin kişi olmuştur. Şehrimiz için can damarı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın modernizasyonu ve 7/24 esaslı çalışmasıyla birlikte, kent olarak 2024 hedefimizi 1 milyon İranlı turist olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımızı sürdürüyor ve her fırsatta İran’ı ziyaret ediyoruz” denildi.

“SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARININ ETKİLİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR”

Son dönemde Van’ı ziyaret eden İranlı turist sayısında azalış olduğu değerlendirmelerinin aksine artış olduğunu, yapılan açıklamaların turist sayısından kaynaklığı olmadığına işaret eden VANTSO Yönetim Kurulu; “Son dönemde ilimizi ziyaret eden İran vatandaşlarının sayısında, çeşitli sebeplere bağlı olarak nicel bir azalma meydana geldiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk 6 aylık verilere bakıldığında; geçmiş yıllara göre ilimizi ziyaret eden turist sayısında aksine artış görülmektedir. Bu da yapılan açıklamaların turist sayısından kaynaklı olmadığını göstermektedir. Sorunu kendi bağlamımızda değerlendirmek gerektiği tarafımızca düşünülmektedir. Bu duruma; konaklama ücretleri başta olmak üzere yiyecek-içecek tekstil vb. sektörlerdeki spekülatif fiyat artışlarının etkili olduğu söylenebilir. Genel olarak ülkemizin tüm tatil bölgelerinde kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat uygulamaları ne yazık ki şehrimizde de tartışma konusu olmaktadır” vurgusu yaptı.

“FİYAT POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Van’da esnaf ve tüccarın fiyat politikalarını gözden geçirmeleri ve gelen misafirlere hoşgörüyü elden bırakmamaları gerektiğini bildiren VANTSO Yönetim Kurulu; “Bu doğrultuda; esnaf ve tüccarımızın fiyat politikalarını tekrar gözden geçirmeleri, gelen misafirlere karşı hoşgörü ve nezaketi elden bırakmamaları gerekmektedir. Aksi durumda sektörün zarar görmesinin şehrimizde yaşanması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“DENETİMLER ARTIRILMALI”

Denetimlerin artırılması gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi; “İlgili kurum ve kuruluşların başta fahiş fiyat uygulamasına yönelik denetimlerini arttırmaları, gerekli tedbirleri almaları ve üyelerimizin bu konudaki hassasiyeti hayati önem arz etmektedir. Son yıllarda turist sayısına bağlı olarak ilimizde hayata geçen yatırımların zarar görmemesi ve yeni yatırımların hayata geçmesi, günü birlik ticaretin artarak devam etmesi ve ilimizin misafirperverliğinin devamı için tüm kesimleri duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

“ÇAĞRIMIZDIR”

VANTSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde de şu çağrıya yer verildi; “Tüccarımıza, esnafımıza ve halkımıza çağırımızdır; unutmamalıyız ki, turistlere karşı hoşgörü, turizm sektörünün en önemli konusudur. Bu anlamda turistlerin farklı kültürlerden geldiğini ve farklı alışkanlıklara sahip olduğunu anlamak ve saygı göstermemiz gerekmektedir. Bunun için turistlerle iletişim kurarken anlayışlı ve sabırlı olmalı, turistlerin gelenekleri, inançları ve alışkanlıklarına saygı göstermeli, fahiş fiyatlar yerine adil fiyatlar uygulanmalı ve kaliteli hizmet sağlanmalıdır.”