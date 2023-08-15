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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden sahil yoluna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada; “Van şehri bölgenin en önemli cazibe merkezidir. Sahip olduğu potansiyelleri ile ülkenin en doğusunda çevresine hitap eden önemli bir kenttir. Tüm bu özellikleri ile birlikte kronikleşen ve çözüm bekleyen sorunları da mevcuttur.

Bunların başında kent içi trafik ve ulaşım sorunu gelmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl başlatılan Van Sahil Yolu projesi, kent içi ulaşım ve trafik sorununa önemli katkı sunacağı kanaatindeyiz” denildi.

“ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ BULUYORUZ”

VANTSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Van’ın üç merkez ilçesini sahille buluşturan ve Van Gölü'nün halkla buluşması açısından önemli olduğuna inandığımız sahil yolu projesinde Van Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını özellikle çok önemli buluyoruz.

Kendi imkan ve mühendisleri ile yol yapımını hızla sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi’nin sonbaharda yolu kullanıma açacak olması da çok önemlidir. Özellikle Edremit – Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki yol güzergahında sahil yolunun bir alternatif olacak olması şehrin en önemli sorunu olan şehir içi trafiğinin de rahatlamasına neden olacak” ifadelerine yer verildi.

“SAHİL YOLU, ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYI SAĞLAYACAK”

Açıklamada şöyle denildi; “Proje bu haliyle bile çok kıymetli hale gelmektedir. Ayrıca yıllarca Van Gölü’nden uzak yaşayan Vanlılar için de sahil yolu projesi önemli bir buluşmayı sağlayacaktır. 10 KM. olarak planlanan Van Gölü Sahil Yolu Edremit – İskele hattında yürütülen çalışmaların bir an önce bitirilip kente kazandırılacak olmasını çok önemsediğimizi belirtir, çalışmayı yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine başarılar dileriz.”