Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübünün yeni yönetimi, dün gerçekleştirilen genel kurul sonrası belli oldu.

Feyat Kıyat başkanlığındaki yeni yönetim, kolları sıvayarak, ilk toplantısını yaptı ve yol haritasını şekillendirmeye başladı.

Yeni yönetim kurulu üyeleri, başkan Feyat Kıyak öncülüğünde ilk ziyaretini de Vali Ozan Balcı’ya gerçekleştirdi.

VALİ BALCI’DAN VANSPOR’A DESTEK

Ziyarette Vanspor Futbol Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Feyat Kıyak ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek başarı dileklerini ileten Vali Balcı, Vanspor’a destek vereceklerini söyledi.

Vali Balcı; “Vanspor’a daha önce olduğu gibi desteğimiz devam edecek. Van Sporumuza ve yeni yönetime başarılar diliyorum.” dedi. Vanspor FK Yönetimi ise, Vali Bilmez’e, kabulleri ve destekleri için teşekkür etti.