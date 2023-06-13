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Kültürel değerlere önem veren Van Büyükşehir Belediyesi geçmişten günümüze ulaşan sanat değerlerini topluma yaymak için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde geleneksel Türk sanatlarının en önemli değerlerinden biri olan ve geçmişi yüzyıllara dayanan tezhip sanatı kursu açıldı.

Haftanın 5 günü İranlı aynı zamanda Türk vatandaşı olan usta sanatçı Resul Gendomi tarafından verilen kurslarda kursiyerlere tezhip sanatının incelikleri ve yapımı öğretiliyor. Kursiyerler burada Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği imkân ve malzeme desteğiyle milimetrelik desenleri altın, gümüş tozları ve boyalarla özenle renklendiriyor.

Tezhip sanatına uzun zamandır ilgi duyduğunu belirten Resim Bölümü mezunu Nurgül Karabulut; “Resul hocayı uzun zamandan buyana takip ediyorum. Kendisi tezhip sanatında dünyaca ünlü biri. Büyükşehir Belediyesi de bu kursu açınca kursa katıldım. Kentimizde de güzel sanatlar ile ilgilenen herkesin mutlaka takip etmesi gereken bir sanat dalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tezhip insana huzur veren sabır ve dikkati öğreten bir sanat. Burada olmak inanın bana ve arkadaşlarıma huzur ve mutluluk veriyor. Bu güzel sanatı bizlerle buluşturan Büyükşehir Beledisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tezhibin sadece bir meslek değil bir hayat bir yaşam biçimi olduğunu belirten Tezhip Sanatçısı Resul Gendomi, “Kursumuza katılan kursiyerlerimizden ilk istediğimiz sabır ve azimdir. Çünkü tezhip sanatı dikkat ve zaman isteyen bir sanat. Türkiye’de bu sanata talep çok ama yapan kişi sayısı çok az. Biz Büyükşehir Belediyesi destekleriyle burada 6 aylık bir kurs açtık. Kursumuza talep var. Kursiyerlerimiz tezhibi yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Ben inanıyorum ki buradan mezun olan kişiler kısa zamanda bu sanattan gelir elde etmeye başlayıp sergilere katılabileceklerdir. Bu sanatı öğrenmek için olması gereken tek şey sabır ve azimdir. Bu kursumuzdan sonra da minyatür kursu açacağız” diye konuştu.