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Van Valisi Ozan Balcı, Van’da akademik başarının üst seviyelere çıkarılması için 299 kurs merkezi, 3800 öğretmen ve 50 bin öğrenci ile hayata geçirilen Etüt Van Projesi kapsamında yapılan sınavlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Valilikte bir araya geldiği öğrenciler ve eğitimcileri kutlayan, ailelere teşekkür eden Vali Balcı, Etüt Van Projesinin Van’ın akademik başarısına önümüzdeki yıllarda büyük katkı sağlayacağını belirterek, öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Çalışkan öğrencilerin her zaman başarılı olduğunu belirten Vali Balcı, “Çalışkanlık karakteriniz olsun. Etüt Van büyük bir fırsat. Bunu iyi değerlendirin. Bol bol kitap okuyun. Sanatla, sporla uğraşın. Yabancı dil öğrenin. Hedefleriniz ve hayalleriniz büyük olsun. Çevrenize faydalı iyi insanlar olun." dedi.

Vali Ozan Balcı, program sonrası öğrencileri tebrik ederek tek tek hediyelerini verdi.