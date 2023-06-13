WanHaber – Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısını dün saat 18:00’de Elit World otelde yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Tek Liste ile gidilen seçimde Feyat Kıyak yeniden Vanspor Futbol Kulübü’nün başkanı seçildi.

Yeni yönetimin belirlendiği olağan genel kurulda Feyat Kıyak, Alagöz Holding ile resmi sponsorluk anlaşması yaptıklarını açıkladı.

2022-2023 sezonunda Bitexen firması ile olan anlaşmasını fesheden Vanspor, Alagöz Holding ile resmi sözleşme imzalayarak yeni sezona yeni isimle girecek.

Geçtiğimiz günlerde takımın Alagöz Vanspor Futbol Kulübü olarak anılacağının sinyallerini veren başkan Feyat Kıyak, dün yapılan olağan genel kurul toplantısında resmi olarak Alagöz Holding ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

“ALAGÖZ OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Alagöz firması ile resmi olarak anlaşmaya vardıklarını açıklayan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Son kaç gündür basında sponsorluk ile alakalı konuşulan bir durum vardı. Ben burada şahsım olarak, yönetimim olarak Iğdır kulüp başkanımız, Iğdır milletvekilim Sayın Cankurt Alagöz’e, onun buraya Van’a, Vanlıya olan ve Vanspor’a olan sevdasını bildiğimiz için sizlere selamlarını getirdim. Bundan sonraki süreçte nasip olursa Bitexen olarak değil Alagöz olarak yolumuza devam edeceğiz. Kıymetli Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.