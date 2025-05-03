Nesine 2. Lig Kırmızı Grup son maçında Karaman Futbol Kulübünü ağırlayan Artı Değer Van Spor FK, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Maçı 4 – 1 kazanan temsilcimizin golleri, 8. dakikada Okan Eken, 72. dakikada Samet Ali Kaya, 75. dakikada Hasan Bilal ve 90. dakikada ise Erdem Seçgin’den geldi. Karaman Futbol Kulübü’nün golünü ise 90+5’de Abdullah Sezgin attı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda rakibi Merkür Jet Erbaaspor’u mağlup eden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, puanını 74’e yükselterek grubun şampiyonu oldu ve 1. Lig’e yükseldi.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor’un daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kırmızı Grup’ta lige veda eden son takım ise Diyarbekir Spor A.Ş oldu.

VANSPOR’UN PLAY-OFF 1. TURDAKİ RAKİBİ MENEMEN FK OLDU

Grup içi play-off müsabakaları 3 tur şeklinde oynanacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligi 2. sırada tamamlayan Çimentaş Elazığspor, doğrudan 3. tura yükseldi.

1. turda grupta 3. sırayı alan Motolux 68 Aksarayspor ile 6. sırayı alan Karacabey Belediye Spor A.Ş. eşleşirken, 5. sırayı alan Artı Değer Van Spor FK ile 4. sırayı alan Menemen Futbol Kulübü eşleşmiş oldu.

Eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıraları alan takımların sahasında oynanacak. Buna göre temsilcimiz, play-off ilk turunda deplasmanda Menemen Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

2. TUR MÜSABAKALARI

2. tur müsabakaları ise 1. turdan gelen takımlar arasında, çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında olacak şekilde oynanacak. 2. tur müsabakaları sonunda tur atlayan takımlar, 3. tura yükselecek. 3. tur müsabakaları, ligi 2. sırada bitiren takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında ve ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Statüye göre; Play Off müsabakalarında iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Atılan gollerin eşit olması halinde ise, ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. 3. tur müsabakalarını kazanan takımlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Final müsabakasını oynayacak ve kazanan takım bir üst lige çıkacak.

PLAY-OFF TARİHLERİ

Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur maçları 8 Mayıs 2025 perşembe günü oynanacak.

Play-off 2. Tur 1. maçları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, 2. Tur 2. maçları ise 16 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

Nesine 2. Lig play-off 3. Tur 1. maçları 22 Mayıs 2025 perşembe ve 3. Tur 2. maçları ise 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Play-off finalinde ise finalist takımlar 1 Haziran 2025 pazar günü karşı karşıya gelecek.

Final müsabakasının oynanacağı merkez daha sonra ilan edilecek.