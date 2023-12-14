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Wanhaber / Özel

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. maçı sonunda yaşanan olaylardan dolayı tüm liglerdeki maçlar ertelenmişti. Dün alınan kararla maçların oynanacağı tarihler açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor – Van Spor FK maçının tarihi de belli oldu.

Ankara Demirspor ile Van Spor FK arasında oynanacak olan 18. hafta maçı 19 Aralık 2023 tarihinde oynanacak.

TCDD Ankara Demirspor stadında oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak.

Ligde sıkıntılı günler geçiren Van Spor FK, zorlu deplasmandan istediğini alarak dönmeyi amaçlarken, ev sahibi ekip de yeniden üst sıralara tırmanabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Haber: Umut Tarhan