Nesine 2. Lig sona erdi. Heyecan bundan böyle play-off maçları ile devam edecek. Ligin 34 haftalık zorlu maratonundan sonra gol kralı da belli oldu. Gol krallığına Artı Değer Van Spor’lu futbolcu Okan Eken 20 golle ulaştı.

Devre arasında GMG Kastamonuspor’dan transfer edilen golcü isim Okan Eken, 2. Lig Kırmızı Grupta önemli bir başarıya imza attı.

Golcü futbolcu 2024-2025 sezonunda toplamda 20 gol atarak ligin gol kralı oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 34. hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübünü sahasında ağırladı. Rakibini 4-1 yenen temsilcimiz ligi 5. sırada tamamladı ve bir üst lige çıkmak için play-off’lara kaldı.

Devre arası önemli transferler yapan kırmızı- siyahlı ekip, golcü futbolcu Okan Eken ile de anlaşmıştı. Van’a geldikten sonra attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan Eken, gol yarışındaki ilerleyişini sürdürdü.

LİGİN GOL KRALI VANSPOR’DA

Okan Eken, 10 golü ilk devrede kaydetti. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye geldikten sonra da 10 gol atan Okan Eken, toplamda 20 gol ile ligde gol kralı oldu.

Normal sezonun bitmesiyle gol krallığı koltuğuna oturan Okan Eken için Artı Değer Van Spor FK’dan sosyal medya hesap üzerinden tebrik mesajı yayınlandı.

“NİCE BAŞARILARA OKAN!”

Yapılan paylaşımda, “Tebrikler Okan Eken. Futbolcumuz Okan Eken, attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Gösterdiği üstün performans, azim ve sahadaki kararlılıktan ötürü kendisini tebrik ediyoruz. Nice başarılara Okan.” denildi.