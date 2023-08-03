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WanHaber – Mehmet Salih Giyci

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Van Spor FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı siyahlı ekip, son olarak Eyüpspor’da forma giyen 18 yaşındaki genç stoper Ahmet Özkaya’yı renklerine bağladı.

Van Spor FK, bu yıl savunmaya yaptığı takviyelerle dikkat çekerken, Mustafa Sarıgül’ün stoper bölgesinde Burak Kavlak ve Furkan Saki ikilisine görev vermesi bekleniyor. Genç oyuncu da, performansına göre forma şansı arayacak.

Geçen sezon Eyüpspor’da sadece 8 dakika süre alan genç oyuncu, gol ve asist üretemedi.

Profesyonel futbol hayatına geçen sezon Sancaktepe FK’de başlayan 2004 doğumlu genç stoperin ileriki zamanlar için faydalı olabileceği ifade edildi.