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WanHaber - ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü, transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala, Hakkari Zap Spor'da forma giyen Mehmet Can Davarcıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Bu yıl yaptığı transferlerle iyi bir kadro kuran Van Spor FK, ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak, dikkat çekti.

Gol yollarında alternatifli bir kadro kurmak isteyen kırmızı siyahlı ekip kadrosuna bir isim daha ekledi.

2003 doğumlu olan Mehmet Can Davarcıoğlu, daha önce, Andırın Yeşildağ Spor Kulübü, Arsan Sümerspor ve Hakkari Zap Spor'da forma giydi.

Van Spor FK'nin dün duyurduğu genç forvetin, önümüzdeki yıllar için takımda etkili olabileceği ifade edilirken, oyuncunun önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci