Van’da taraftarlar yarın play-off 1. Turunda oynanacak olan Menemen Futbol Kulübü – Artı Değer Van Spor FK maçına kilitlendi. Takıma büyük destek olan taraftarlar, verdikleri mesajlarla da takımın moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

Bunun yanı sıra Van Spor’a prim desteği sözleri de veriliyor. Van Spor FK tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgemizde profesyonel liglerde mücadele eden bir kulübün başkanı, yarın Van Spor’un galip gelmesi durumunda 1,5 milyon TL’lik prim sözü verdi. Söz konusu başkan, ismini açıklamak istemedi.

Konu ile ilgili olarak Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Yarın oynayacağımız Menemen FK karşılaşmasında galip gelmemiz durumunda, bölgemizde profesyonel liglerde mücadele eden bir futbol kulübünün değerli başkanı tarafından takımımıza 1.5 milyon TL prim desteği vaat edilmiştir. İsmini vermek istemeyen bu kıymetli başkanımıza camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu anlamlı jest, sahadaki mücadelemize güç katarken, bölge futbolu adına da örnek bir dayanışma tablosu oluşturmuştur. Omuz omuza, inançla ve kararlılıkla…” denildi.