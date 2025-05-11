Play-Off'ta 1. Turunu etkili bir oyun ve farklı bir skorla geçerek 2. tura yükselen Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 2. turun ilk maçında yarın sahasında Motolux 68 Aksarayspor'u konuk edecek.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, ilk maçta avantajlı bir skor yakalamak istiyor.

Yarın Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadele HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Van Spor taraftarlarının maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.