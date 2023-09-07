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Vanspor, Pazar günü sahasında oynadığı Adıyaman Futbol Kulübü maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Pazar günü sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Vanspor, ligdeki ikinci galibiyetini almıştı. Emre Öztürk ve Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Van temsilcisi puanını 6'ya yükseltti.

Vanspor'un yanı sıra, Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Diyarbekirspor, Nazilli Belediyespor ve Hes İlaç Afyonspor Kulübü PFDK'ya sevk edildi. Vanspor, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilirken, gruptaki diğer takımlar ise, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Karacabey Belediye Spor A.Ş. Kulübü'nün 02.09.2023 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 02.09.2023 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Diyarbekir Spor A.Ş. Kulübü futbolcusu Canberk Dilaver'in 03.09.2023 tarihinde oynanan Diyarbekir Spor A.Ş.-Serik Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bitexen Vanspor FK Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan Bitexen Vanspor FK-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Nazilli Belediyespor Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Nazilli Belediyespor Kulübü görevlisi Alperen Karakaya'nın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 05.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hes İlaç Afyonspor Kulübü'nün 04.09.2023 tarihinde oynanan Hes İlaç Afyonspor Kulübü-Kırşehir Futbol Spor Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Hes İlaç Afyonspor Kulübü teknik sorumlusu Tolga Şanbay'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

van bölge gazetesi