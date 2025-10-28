Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 90 dakikası ve ardından da uzatma dakikaları 3 – 3 beraberlikle tamamlanan maçı penaltı atışları sonrası kazandı.

Daha çok ligi düşünen bir anlayışla sahaya genç takımla çıkan İmaj Altyapı Van Spor FK, bol gollü karşılaşmadan penaltı atışları sonrası galibiyetle ayrıldı ve kupada yoluna devam etti.

Maçın ilk yarısına iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Maçın 26. dakikasında Fatsa Belediyespor, Kayra Elmalı’nın kaydettiği golle 1 – 0 öne geçti. Maçın ilk devresi de bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci devresine İmaj Altyapı Van Spor FK etkili başladı. 49. dakikada Mehmet Manış’ın kaydettiği golle skora eşitlik geldi: 1 – 1.

Maçın 56. dakikasında ev sahibi ekip bu kez Selim Kaan Altunkaynak’ın golüyle skoru 2 – 1’e getirdi.

Temsilcimiz, skoru kovalamayı bırakmadı ve 62. dakikada Batuhan Kör’ün kaydettiği golle skora bir kez daha denge geldi: 2 – 2.

Ev sahibi ekip, 7 dakika sonra bir kez daha beraberliği bozdu ve Muhammed Said Sipahiler’in golüyle 3 – 2 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra İmaj Altyapı Van Spor FK, bir kez daha Batuhan Kör’ün golüyle skoru beraberliğe taşıdı: 3 – 3.

Maçın normal süresinin geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 90 dakika 3 – 3 biterek maç uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve üst tura çıkacak olan takımı penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 7 – 6 üstünlük sağlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kupada 4. Tura yükseldi.