Artı Değer Van Spor FK taraftar grubu Gölkentliler, “Haydi Van Takımına sahip çık” sloganıyla kırmızı siyahlı ekip taraftarlarına çağrıda bulundu.

Play-off 1. Turunda deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye destek mesajları gelirken, taraftarlar da takıma moral vermek için önemli bir organizasyona hazırlanıyor.

Zorlu geçmesi beklenen karşılaşma öncesi Van ekibine sanatçı, iş insanı ve birçok alanda destek paylaşımları yapılırken bir çağrıda Gölkentliler Taraftar Grubundan geldi. Gölkentliler Taraftarlar Gurubu bugün Van Atatürk Şehir Stadında yapılacak olan antrenmana tüm taraftarları davet etti. Gruplar meşaleler yakarak takıma büyük moral vermek isteyecek.

“MEŞALENİ AL! ATKINI TAK, SESİNLE GEL!”

Gölkentliler Taraftar Gurubundan yapılan paylaşımda; “Vansporumuzun zorlu Menemen FK karşılaşması öncesi son idmanını yaparken bizde tribün ruhumuzu sahaya yansıtmak için orada olacağız. Bu armaya, bu formaya, bu kente gönül veren herkesi bugün saat 18.30’da Van Şehir Stadına bekliyoruz. Meşaleni al, atkını tak, sesinle gel. Moral bizden, savaş sahada. Şimdi birlik zamanı, omuz omuza Vanspor için!...” ifadeleri kullanıldı.