Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kötü gidişata Serik Spor Futbol A.Ş. maçıyla ‘dur’ dedi. Rakibi karşısında adeta gol olup yağan ve mücadeleden 6 – 1’lik farklı galibiyetle ayrılan Van Spor’da takım kaptanlarından Erdem Seçgin de kendisi için özel olan günü, attığı şık golle taçlandırdı.

VANSPOR FORMASI ALTINDA 100. MAÇ

Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen ve İstanbulspor A.Ş. ile 2030’a kadar sözleşmesi bulunan, Van Spor’da kiralık olarak forma giyen Erdem Seçgin, Serik Spor ile oynanan maçta Vanspor formasını 100. kez terletti.

Kiralık olarak forma giymesine rağmen gösterdiği aidiyet duygusuyla takımın başarısında önemli katkıları olan Erdem Seçgin, dünkü karşılaşmada da 100. maçına yakışır bir gol kaydetti.

Maçın 70. dakikasında kazanılan köşe vuruşunu kullanmak üzere topun gerisine geçen Erdem Seçgin, topa müthiş bir falso vererek direkt kaleye gönderdi ve kornerden gol atmış oldu.

Van Spor Formasıyla 100. maçında şık bir gole imza atan kaptan Erdem Seçgin, takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticiler tarafından da tebrik edildi.

Van Spor Futbol Kulübü resmi sosyal medya hesabından da Erdem Seçgin için tebrik mesajı paylaşıldı. Açıklamada; “Bugün oynadığımız maçın ardından, kulübümüz formasıyla 100. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza atan takım kaptanlarımızdan Erdem Seçgin’i gönülden tebrik ediyoruz. Gösterdiği istikrar, aidiyet ve mücadeleyle takımımıza değer katan oyuncumuza, nice başarılarla dolu maçlar diliyoruz.” denildi.