Deplasmanda rakibi Motolux 68 Aksarayspor’u mağlup ederek play-off’ta yarı finale yükselen Artı Değer Van Spor FK’de futbolcuların performansı teknik heyeti sevindiriyor. Tüm futbolcular elinden geleni yaparken, dünkü maçta kaleci Abdulsamed Damlu kritik kurtarışlarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Artı Değer Van Spor FK kalecisi Abdulsamed Damlu, maçın kritik anlarında önemli kurtarışlar yaparak kalesinde adeta devleşti. Kaleci Damlu’nun kurtarışları adeta kırmızı siyahlı ekibe turu getirdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off ilk maçında Menemen Futbol Kulübü’nü eleyen, ardından 2. Tur ilk maçında sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2 – 2 berabere kalan temsilcimiz, rövanş maçında rakibini uzatmalarda gelen golle mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

İki takımın da önemli pozisyonlara girdiği karşılaşmada, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK kalecisi Abdulsamed Damlu kurtarışlarıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.

Kaleci Damlu, karşılaşmanın 2. devresinde serbest vuruştan uzak köşeye giden topu mükemmel çıkardı. Kaleci Abdulsamed Damlu, maçın uzatma dakikalarının son anlarında da yine üst üste yaptığı kurtarışlarla Van’ın ve Vanspor taraftarlarının beğenisini kazandı.

ABDULSAMED DAMLU, 15 MAÇIN 8’İNDE KALESİNİ KORUDU

Devre arası transferinde Ocak ayında 1. Ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor’dan Artı Değer Van Spor FK’ye transfer olan Abdulsamed Damlu, ikinci devrede 7 maçta ilk 11’de yer aldı ve 1 maçta da sonradan oyuna dahil oldu. Damlu toplamda 15 resmi karşılaşmanın 7’sinde ise kadroda olduğu halde görev almadı. Damlu, kalesinde 11 gole engel olamazken 1 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Bingöl doğumlu kalecinin Artı Değer Van Spor FK’de sözleşmesi 30 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Tecrübeli kalecinin 3. Turda Çimentaş Elazığspor ile oynanacak maçta da görev alması bekleniyor.