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WanHaber – ÖZEL

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezona Bucaspor 1928 karşısında galibiyetle başladı.

Dün akşam oynanan maçta rakibini tek golle geçen kırmızı siyahlı ekip, güzel oyunu ile beğeni topladı.

Van Spor son 3 sezonda İzmir’de Bucaspor’a karşı oynadığı 3 maçı da kaybetmedi.

Tarihinde Bucaspor ile 5. kez karşılaşan Van Spor, bu maçların 3’ünü İzmir’de oynadı.

“İZMİR’DEKİ 3. RANDEVUDA KAZANAN VANSPOR”

2017-18 sezonunda İzmir’de, Bucaspor’a karşı ilk maçına çıkan Van Spor, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan iki takım 17. hafta maçında İzmir’de karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden Van Spor FK 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta dün ilk maçına çıkan kara kobralar, bu maçtan da 1-0 galibiyetle ayrılmayı bildi.

Bu maçla beraber Van Spor FK, rakibi Bucaspor 1928’e karşı İzmir’de oynadığı hiç bir maçı kaybetmedi.

Van Spor FK, Bucaspor’a karşı İzmir’de oynadığı 3 maçta 4 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Haber: Mehmet Salih Giyci