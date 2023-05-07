WanHaber - ÖZEL / Ramazan Çetin

Bitexen Van Spor FK yönetimi, Bucaspor 1928 kafilesini, konakladığı otelde ziyaret ederek, 'hoş geldiniz' dileklerini iletti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 36. haftanın en zorlu maçında bugün Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek.

Bitexen Van Spor FK yönetimi, Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak olan maç için Van'a gelen Bucaspor kafilesini kaldığı otelde ziyaret etti.

Van Spor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, TFF temsilcisi Fatih Sarp ve Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan'ın katıldığı ziyarette rakip takım yönetimine 'hoş geldiniz' dilekleri iletildi.

Bucaspor yönetimi de, misafirperverliklerinden dolayı Van Spor yönetimine teşekkür etti.

Bitexen Vanspor FK ile Bucaspor 1928 arasında bugün oynanacak olan maç saat 15.00'te başlayacak. Söz konusu maç, üst sıraları yakından ilgilendiriyor.