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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele temsilcimiz Bitexen Vanspor Futbol Kulübü evinde Bucaspor'u konuk etti.

Vanspor FK , Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir, Hasan Bilal, Emre Oymak, Sedat Komi, Barış Sağır ve Utku Şen ilk onbiri ile çıktı.

Bucaspor ise sahaya; Kıvanç Küçükkarış, Onur Özcan, Erhan Kartal, Saruhan Fındıkçı, Furkan Çil, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Fuat Gölbaşı, Ahmet Aslan ve Emre Erdem ilk onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

52. dakikada Bucaspor M.Fuat Gölbaşı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Vanspor rakibine 1-0 mağlup olarak 68 puanla beşinci sırada yer aldı.