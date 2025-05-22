Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Yarı Final ilk maçında sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaştı.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve takımını sonuna kadar desteklediği maçta gülen taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Temsilcimiz, ilk maçta rakibini 4 – 1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta Artı Değer Van Spor FK sahaya; Abdulsamed Damlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu), Eyüp Akcan (Dk. 71 Erdem Seçgin), Harun Kavaklıdere (Dk. 80 Hasan Bilal), Mert Örnek ()Dk. 89 Ahmet Eren, Okan Eken (Dk. 71 Samed Ali Kaya) ile çıktı.

Konuk ekip ise; Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Berşan Yavuzay, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 89 Hasan Ekici), Mikail Koçak, Maksut Taşkıran, Yağızcan Erdem (Dk.89 Mehmet Ablay), Yusuf Mert Tunç (Dk. 54 Ali Keten), Kerim Frei, Fuat Bavuk 11’i ile mücadele etti.

Maça iyi başlayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. İlk devrede avantaj yakalamak isteyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, önemli ataklar geliştirdi. 25. Dakika kırmızı siyahlı ekip Bekir Can Kara’nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk golden sonra baskısını arttıran temsilcimiz 44. Dakikada Harun Kavaklıdere ile farkı 2’ye çıkardı. Son dakikalarda farkı açmak isteyen Vanspor 2 önemli pozisyon kaçırdı ve devre arasına 2-0 üstünlükle girdi.



2. devreye avantajlı bir şekilde başlayan Van ekibi oyunun kontrolünü elinde tuttu. Baskısını arttıran temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 48. Dakikada Özkan Yiğiter ile farkı 3’e çıkardı. Taraftarı karşısında avantaj elde eden kırmızı siyahlı ekip 64. Dakikada penaltı kazandı. Ligde gol kralı olan Okan Eken topun başına geçti ve farkı 4’e çıkardı.

Farkı azaltmak isteyen Çimentaş Elazığspor 70. Dakikada Maksut Taşkıran ile farkı 3’e indirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Artı Değer Van Spor FK’nin 4-1’lik üstünlüğüyle maç sona erdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur rövanş karşılaşması ise 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’da Elazığ’da oynanacak.