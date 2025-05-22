Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2024 yılında zirai mücadele uygulamalarında il düzeyinde bitki koruma ürünlerinin kullanım miktarlarını paylaştı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan rapora göre, 2024 yılında Türkiye genelinde kullanılan toplam bitki koruma ürünü 53 milyon 515 bin kilogram/litre olarak açıklandı. Van’da toplam kullanılan bitki koruma ürünü miktarı ise 36 bin 159 kilogram/litre olarak raporda yer aldı.

2024’te Türkiye genelinde böcekleri öldürmek veya kontrol altına almak için kullanılan kimyasal madde olan insektisit oranı 13 milyon 420 bin kilogram/litre olarak gerçekleşirken, Van’da bu dönemde kullanılan toplam insektisit miktarı 20 bin 793 kilogram/litre olarak açıklandı.

Mantar hastalıklarını önlemek veya tedavi etmek için kullanılan kimyasal madde fungisitin toplam kullanım miktarı 18 milyon 145 bin kilogram/litre oldu. Van’da bitki koruma kapsamında kullanılan fungisit miktarı 6 bin 353 kilogram/litre oldu.

Yabani otları öldürmek veya kontrol etmek için kullanılan kimyasal madde türü herbisit kullanım miktarı 12 milyon 727 bin kilogram/litre olurken, Van’da kullanılan herbisit miktarı 7 bin 905 kilogram/litre oldu.

Akarları (örümcek benzeri küçük zararlılar) öldürmek veya kontrol etmek için kullanılan akarisit kullanım miktarı 2 milyon 223 bin kilogram/litre oldu. Bu dönemde Van’da bitki koruma kapsamında kullanılan toplam akarisit miktarı 819 kilogram/litre olarak açıklandı.

Fare, sıçan gibi kemirgenleri öldürmek veya kontrol etmek için kullanılan kimyasal madde türü rodentisit ve salyangoz, sümüklüböcek gibi yumuşakçaları öldürmek veya kontrol etmek için kullanılan kimyasal madde türü mollussisit kullanım oranı ülkemiz genelinde 221 bin kilogram/litre oldu. Van’da bu dönemde kullanılan rodentisit ve mollussisit miktarı 139 kilogram/litre oldu.

2024’te Türkiye genelinde zirai mücadele uygulamalarında kullanılan diğer kimyasal madde türleri 6 milyon 779 bin kilogram/litre olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da ise zirai mücadele uygulamalarında kullanılan diğer kimyasal madde miktarı 150 kilogram/litre olarak açıklandı.

Van, 2024 yılında zirai mücadelede en az ilaç kullanılan iller arasında Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise zirai mücadele uygulamalarında en fazla ilaç kullanımının gerçekleştiği 6. il oldu.