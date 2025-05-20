Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Turunda rakibi Motolux 68 Aksaraspor’u eleyen Artı Değer Van Spor FK, yarı finalde Çimentaş Elazığspor’un rakibi oldu.

Play-Off 3. Tur ilk maçı 22 Mayıs Perşembe günü Van’da, rövanş maçı ise 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ’da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), rövanş maçının 26 Mayıs günü saat 20.00’de oynanacağını açıklamasına rağmen, Van’daki maç saatini açıklamamıştı. TFF, Van’daki maç saatini de bugün duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu ilk karşılaşmasında Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasında oynanacak maçın saatini açıkladı.

MAÇ SAAT 20.00’DE

Buna göre Play-off 3. Tur ilk maçı 22 Mayıs Perşembe günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Uzun bir aradan sonra Van’da gece maçı oynanacak olması taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.