Zorlu geçmesi beklenen Artı Değer Van Spor FK, Çimentaş Elazığspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala kentte heyecan artıyor.

Bugün saat 20.00’de Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Taraftarlar karşılaşmayı izleyebilmek için erken saatlerde stadın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karşılaşma için bilet bulamayan taraftarlar tepki gösterirken öte yandan kent meydanında dev ekranın kurulacağı belirtildi.

KARŞILAŞMA DEV EKRANDA İZLENECEK

Saat 20.00’da oynanacak karşılaşma için Cumhuriyet Caddesi yanında yer alan Kent Meydanında hazırlıklar sürüyor. Dev ekranın kurulduğu meydana sandalyeler de bırakıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, “Şehrimiz takımının Play-Off Yarı Final coşkusunu, bu akşam saat 20.00'de Kent meydanında kurduğumuz dev ekranda da yaşıyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz” denildi.