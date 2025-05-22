CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinginde yaptığı konuşmada Pendik'in Türkiye'de emekçilerin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, asgari ücret mesajı verdi.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM ALACAĞIZ"

Özel, "Bir anda yüzde 47,5 olan faizler KOBİ'lerin, sanayicilerin kullandığı kredilerin faizlerini yüzde 70'lere çıkardı. TÜİK'e göre 4 aylık enflasyon yüzde 13. Yıl başında 22 bin TL olan asgari ücret, şu anda alım gücü olarak o günün 19 bin TL'sine indi. Yani 3 bin TL eridi. ENAG'a göre 4 bin 400 TL eridi. Geçen seçimlerden önce enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse 4 kez zam yaparız diyorlardı. Şu anda 4 ayda verilen zamdan fazlası gitti.

Yarından itibaren bütün işçi sendikalarını, konfederasyonları ziyaret takvimimize alarak hem işçi örgütleriyle, hem işveren örgütleriyle hem işçilerle birlikte asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir zam yapılması için, bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. Sendikaların önerilerini alarak, gerekli araştırmaları gerekli çalışmaları yaparak, işçilerle, işverenlerle görüşerek, küçük işletmeler, KOBİ'ler için bu yükün onların sırtına gelmesini engelleyecek çözüm önerilerini dile getirerek asgari ücrete temmuz ayında zam alacağız." ifadelerini kullandı.