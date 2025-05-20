Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’da Play-Off yarı finaline yükselen Artı Değer Van Spor FK, yarışa bu turda dahil olan Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak. İlk maç 22 Mayıs Perşembe günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK taraftarlarının büyük ilgi göstermesi beklenen maç, aynı zamanda canlı yayınlanacak. Müsabaka HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Bu maçın rövanşı ise 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK, 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı da yine HT Spor TV’den canlı olarak ekranlara taşınacak.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur maçlarının canlı yayın programı şu şekilde olacak;

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçları

22 MAYIS PERŞEMBE

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

16.00 Altınordu - Batman Petrol Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçları

26 MAYIS PAZARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

20.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

20.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (HT Spor TV)