Nesine 2. Lig Play-Off final maçı bugün saat 20.00’de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverlerin kilitlendiği maça saatler kaldı.

MAÇTA VAR UYGULANACAK

Artı Değer Van Spor FK – Batman Petrol Spor A.Ş. final maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması da olacak.

Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Süleyman Özay ve Bilal Gölen’in yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. Hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

VAR’DA ARDA KARDEŞLER OLACAK

VAR’da ise tecrübeli hakem Arda Kardeşler olacak. İbrahim Çağlar Uyarcan ise AVAR’da görev yapacak.