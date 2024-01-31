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Ligin ikinci devresinde oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Vanspor, ligin 23. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırşehir Futbol Spor Kulübü'yle 2-2 berabere kaldı. Sergen Yatağan ve Yasin Başaytaç’ın kaydettiği gollerle 2-0 geriye düşen Van temsilcisi, 90+3. dakikada Sinan Kurumuş, 90+7. dakikada ise Furkan Saki’nin kaydettiği gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Vanspor, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 1 puanı kurtarmanın sevincini yaşarken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü futbolcuları ise kaçan 2 puana üzüldü. Ligin ikinci devresinde oynadığı maçlarda Bucaspor 1928'i 1-0, Adıyaman FK ve Serik Belediyespor takımlarını ise 3-1 mağlup eden Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Kırşehir Futbol Spor Kulübü'yle 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı- Siyahlı takım bu beraberlikle birlikte puanını 44’de yükseltirken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise puanını 17’ye çıkardı.

Ev sahibi Kırşehir Futbol Spor Kulübü Orhan Kusulu teknik sorumluluğunda sahaya; Kadem Burak Yaşar, Emre Can Coşkun, İsmail Karakaş, Hüseyin Solaklı, Selimcan Temel, Yasin Başaytaç, Emir Can Sayar, Sergen Yatağan, Tolga Şahin, Gökdeniz Varol ve Cihat Aktaş onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut, Furkan Saki, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Metincan Cici, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Şerif Doğan, Alpay Koçaklı ve Burak Kavlak onbiri ile çıktı.

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmayı; Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş, Eren Öksüzler ve Anıl Şen hakem dörtlüsü yönetti.

10. dakikada Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1-0 öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga Şahin, topu ön direğe kesti. Burada müsait pozisyonda topla buluşan Sergen Yatağan, kafasıyla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

45+4. dakikada Kırşehir Futbol Spor Kulübü durumu 2-0 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu önünde bulan Yasin Başaytaç’ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0

İlk yarı Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nün 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

90+3. dakikada Vanspor durumu 2-1 yaptı. Gelişen Vanspor atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Eren, topu Harun Kavalıdere’nin önüne indirdi. Harun son çizgiye inerek topu yerden Sinan Kurumuş’un önüne bıraktı. Sinan topu boş filelere göndererek durumu 2-1’e getiren golü kaydetti.

90+7. dakikada Vanspor durumu 2-2 yaptı. Kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topu önünde bulan Emre Oymak bir kez daha doldurdu. Furkan Saki kafasıyla topu filelere göndererek takımının beraberlik golünü kaydetti:2-2

Maç 2-2’lik beraberlik sona erdi.

Vanspor bu beraberlikle beraber puanını 44’de yükseltirken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise puanını 17’ye çıkardı.