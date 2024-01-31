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Öğrencilerin tatil döneminde vakitlerini daha verimli ve eğlenceli kılmak adına Van İpekyolu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘yarıyıl tatil hediyesi’ olarak öğrenciler için tatil süresi boyunca, ücretsiz şekilde 30 ayrı oyun sahneleniyor.

Sahnelenen oyunları öğrenciler ilgiyle karşılarken, veliler ve öğretmenler düzenlenen etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel becerilerine katkısından memnun olduklarını dile getiriyor.

‘’Benim Güzel Dünyam’’ tiyatro oyunu ve birbirinden eğlenceli animasyon gösterilerinin yer aldığı etkinlik 1 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde sahnelenecek.