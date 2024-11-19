Van İl Sağlık Müdürlüğü ‘DünyaAntimikrobiyalFarkındalıkHaftası’ nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden uyarılarda bulundu. Uyarıda, gereksiz yere kullanılan ilaçların mikropların dirençli hale gelmesine ve enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

“YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR”

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda; antibiyotiklerin gereksiz yere ve yanlış kullanımı sonucu mikropların dirençli hale geldiği belirtilerek, ilaçları hekimin reçete ettiği dozda ve sürede kullanılmasını önerdi.

Paylaşımda şu başlıklara vurgu yapıldı;

1)Hekiminiz reçete etmedikçe antibiyotik kullanmayın

2)Antibiyotikler grip ve soğuk algınlığının başkalarına geçişine engel olmaz

3)Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda antibiyotiğin yeri yoktur.

4)Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler, sağlığınızı tehdit eder…