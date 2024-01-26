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Van Filistine Destek Platformu organizasyonunda yarın saat 13.00'te Kent Park önünde bir araya gelecek olan Vanlılar, 'Filistin için yürüyoruz' etkinliği kapsamında buradan Kent Meydanına kadar yürüyecek. İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları protesto edecek olan Vanlılar, Kent Parkı önünden Kent Meydanına kadar yürüdükten sonra basın açıklaması yapacak.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliam üzerine harekete geçen sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri mitinglerle ve yaptıkları basın açıklamalarıyla İsrail'in durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Bir asır önce toprakları, zaman içinde tüm hakları gasp edilen Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Yardımları engelleyen, hastane, okul ve camileri bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, dünyadan gelen ateşkes çağrılarına da kulağını tıkamış durumda.

7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta barışa dair sinyaller yer almazken, can kaybı ise her geçen gün artmaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye karşı saldırı başlatmasından bu yana 112 gün geçti. 26 bine yakın Filistinli hayatını kaybederken, 70 bine yakın Filistinli ise yaralandı.

Bu manzara karşısında İsrail'in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin'in yanında durmak için harekete geçen Van Filistine Destek Platformu, Gazze'deki Müslümanlara destek için yürüyüş düzenleyecek. Yarın saat 13.00'te Kent Park önünde bir araya gelecek olan Vanlılar, buradan Kent Meydanına kadar yürüyecek. Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri Van'da Refah Sınır Kapısı'nın açılması, İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulması ve Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması çağrısında bulunacak. Yürüyüşe Vanlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.